Silvina Luna destrozó a Fernando Gago con una fuerte acusación

Fernando Gago no solo está en el centro de la escena por las noticias relacionadas con el mundo del deporte, sino también por su escandalosa vida amorosa. En esta oportunidad, fue Silvina Luna quien disparó una fuerte acusación contra el exfutbolista.

La influencer estuvo como invitada en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe), y allí cuando le preguntaron cuál fue el peor novio famoso que tuvo, y tras un breve titubeo, Luna aseguró que fue Gago.

“No sé si tuve tantos novios famosos”, comenzó la invitada, para luego agregar: "Voy a traer un tema actual. Ahora salió todo lo de Gago, y en su momento, cuando yo tuve una relación con él, yo estaba enganchada, teníamos una relación. Entonces en un momento veo por las revistas que se estaba yendo a España con otra chica, con Micaela Vázquez”, recordó Silvina Luna sobre el romance que tuvo con el técnico en 2006.

“Mica Vázquez lo recuerda pésimo también, el otro día dijo se casó con Gisela (Dulko) apenas cortó con ella. Lo odia”, agregó Tamara Peittinato en interacción con la ex Gran Hermano.

Entonces, Silvina Luna agregó: “El otro día escuché eso y me acordé que a mi me hizo una cosita así. Me enteré que tenía una relación a dos puntas y me enteré por las revistas que salía con Mica. Pero fue hace mucho”.

CLARIN