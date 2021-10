Qué opinó la China Suárez de los hombres que hoy tiene en su vida: Mauro Icardi, Nico Furtado, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré

La China Suárez explotó. Dijo “no va más”. Primero desde un comunicado que recibió más críticas que adhesiones (¿había necesidad de contratar a una escritora y usar palabras tan raras?). Y, después, con ganas de cortar todo la bola habló desde su mejor amigo, un compañero que no se le despega en estos días en Madrid.

Y, allí, sí fue contundente. O dio pistas más precisas de lo que pasó con Mauro Icardi y Wanda Nara y dijo lo que piensa de cada uno de los hombres que pasó por estos últimos meses en su vida: el delantero del PSG, Nico Furtado, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. ¡Qué bombazo! Está claro: la batalla declarada con Wandita en lo privado ya pasó al plano público…

Allí fue que tomó la posta la China y contó todo (o casi) lo que pasó en estos últimos meses y las repercusiones que tuvo en su estado anímico "La China no está mal, para nada... Está bien. Tranquila. Sabe que hay mucho quilombo. Pero acá (España), no para de trabajar. Está re bien", sorprendió al revelar esta fuente.

Y allí dio detalles de que no le perdonará ni una a Wanda: "La China no va a parar con todo esto hasta que la otra no lo haga. La China es muy especial, no le importa nada lo que está pasando. No se le cayó ningún contrato. Sigue todo igual. Es más: acá, en España, le está yendo muy bien... ¡La quieren para más cosas!", reportó. Y agregó sobre los medios en España: "¡Están insoportables persiguiéndola con tantas guardias!".

Allí vino el capítulo que más interesa: sus chicos. ¡Arranquemos por los papis de sus hijas, Nico Cabré y Benjamín Vicuña, el ex de Pampita! “Habla con mucha frecuencia con los dos, son los padres de sus hijos. ¿Entendes? Tanto con Benjamín Vicuña como con Nicolás Cabré por los chicos todos los días. Y nada que ver con lo que dijeron por ahí: cero drama con Vicuña, él no le hizo ningún reclamo ni nada. Ni el comunicado, ¡ni nada!".

El palazo total fue más para Nico Furtado que para Mauro Icardi, a quien en un video trató de “pollerudo”: “Le mintió con lo de la separación. Y eso está muy claro. Para ella ya fue. No le interesa. ¿Qué le hace una mancha más a un Tigre? Es una mina súper libre, que siempre avanza. Y no se va a quedar enroscada en esa”.

Y sobre el actor de El Marginal sí fue furtísimo este amigo: "La China lo habrá visto dos veces... ¡Es un muerto! La realidad es que nada que ver con todo esto, ella no tiene tiempo de nada... ¡Imaginate: tiene 29 años! La China regresa a Buenos Aires a fin de mes. Pronto termina de grabar y vuelve a Buenos Aires con toda la familia porque hay algo que la tiene sí preocupada en serio".

¿Qué es? Aquí va el detalle: “Rufina, la nena más grande extraña mucho a su papá. Hablan todos los días, pero no se vieron en todo este tiempo y eso sí que la jodió. Nico es un papá muy presente y la nena lo re sintió. El no pudo viajar y estos dos meses distanciados no fueron sencillos para ellos”.