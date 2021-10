La inesperada y grave revelación de Ximena Capristo sobre la nueva novia de Fernando Gago: "La amante de Gago sale con todos"

Ximena Capristo pasó hace unos días por Los Ángeles de la Mañana, el programa de Ángel de Brito en Canal 13, y dejó mucha tela para cortar. Algunas cosas llamaron la atención en el momento, pero esta especie de denuncia quedó en el tintero. Pero, ¿qué dijo la morocha que se hizo famosa en la casa de Gran Hermano? Se metió muy duro con Verónica Laffitte, la nueva pareja de Fernando Gago.

Vamos por partes: se recuerda que el actual DT de Racing estaba en pareja hace más de 10 años con la tenista Gisela Dulko, con la que tuvo tres hijos. La relación venía muy mal y ella decidió cortar todo cuando lo vio en su cama con Vero, que era su amiga y mamá del mismo colegio al que iban sus hijos en la zona de Nordelta.

Inmediatamente, Dulko puso el grito en el cielo, agarró sus cosas y se mudó a una casa en San Isidro, donde también cambió a los chicos de colegio para escaparse del que dirán las “mamis del chat”, también importantes en esta historia (Gago le alquiló la casa donde viva ahora a una mujer que también era amiga de Gisella).

A partir de allí, la relación entre Gago y Laffitte creció (ella también se separó), al punto que se fueron a vivir juntos a otra mansión y entrenan juntos todos los días. Pero, ahora, Capristo salió con otra grave e inesperada denuncia contra la pareja de Gago: “Esto de decir que es un gato, menospreciar a una mujer, me parece horrible. Yo no voy por ahí”, comenzó.

“Son cosas que se dicen en la intimidad y después trascienden. La gente es chusma y es Gago además”, se defendió Ángel de Brito. “El está muerto por ella”, sumó Cinthia Fernández. “El se enamoró. Todo el mundo me dice lo mismo”, agregó Yanina Latorre.

“Bueno, pero hay varios que se han enamorado de Verónica y Verónica se enamora de esos chicos dos o tres meses y después cambia de monta”, contó Capristo, que casi que convivía con la señora Laffitte. “Es lo que yo dije siempre”, aportó Mariana Brey. “¿Dos o tres nada más? Para enero no queda nada. Y tienen la casa alquilada ya”, sumó Ángel de Brito. “Igual se lo merecería”, metió cuchillo Latorre.

“No, pero no importa. Pero es real: como ustedes contaron no es la primera vez que se le conoce alguien a Vero. Imaginate, yo vivo cerca, se todo y de todos”, explicó Capristo. “Cuidado con Conti”, le pidió Angelito. “No, Conti está todo el día acá encerrado. Sale sólo para ir a trabajar. No va al gimnasio. Está en otra. Hace acá en casa, es un ser extraño”, lo excusó la Negra.

¡Alto lío para el nuevo director técnico de Racing!