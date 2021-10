Morena Rial compartió una osada foto con una advertencia para sus seguidores

More Rial se caracteriza por tener una intensa actividad en las redes sociales, ya sea compartiendo algunas postales subidas de tono, o algunas tiernas publicaciones familiares. En esta oportunidad, la influncer subió una osada foto con una advertencia para sus seguidores.

Recordemos que recientemente la joven mostró su nueva figura tras pasar por varias cirugías estéticas, y ahora posó frente al espejo con un gran escote y un particular mensaje.

"Pa’ que me quieran más o me odien más", advirtió Morena en el epígrafe de la publicación. En menos de un día, la imagen superó los ocho mil "me gusta" y decenas de comentarios elogiosos de sus fans.

La nueva publicación de Morena Rial que causó furor entre sus fans.

En estos últimos días, Morena había dedicado sus momentos en Instagram a la celebración del cumpleaños número 60 de su papá, Jorge Rial, con varias imágenes del periodista jugando junto a su nieto Francesco.