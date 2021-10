El video para Marcelo Tinelli que causó el enojo de Guillermina Valdes

No hay dudas. Guillermina Valdes es de armas tomar. Y, cada vez que puede, se lo hace saber a Marcelo Hugo Tinelli, el conductor de La Academia. Y los “enojos” no son sólo en su casa de Nordelta, propiedad que quiere, pero no puede comprar todavía el nacido en Bolívar. Sino que también se dan en el aire de su programa en Canal 13.

Esta semana, después de haber perdido contra Boca Juniors, Marcelo estuvo para el cachetazo. Y se viralizó un video en Youtube donde una chica se autoinvitaba a consolarlo. Tinelli quiso bromear sobre la situación del video hot en su show, pero a Guillermina no le gustó nada y lo paró en seco. “¿Qué le pasa a esta piba?”, afirmó.

Lo que era una broma en un momento se tornó algo más incómodo, como son casi todas las intervenciones en las que Valdes cuenta las cosas que pasan puertas adentro de la casa de Tinelli.

“Ella me gasta todo el día con un video hot que le hicieron a una chica que le preguntan le diría a Marcelo Tinelli que fue insultado en la cancha de San Lorenzo. Y la chica contesta: ‘Te pegaría una… te agarraría la punta… Y te la dejaría más grande que tu cabeza”, firmó a modo de broma Tinelli.

Y allí saltó Valdes, mitad sonrisa, mitad enojo. “Vos decís que no hay que iluminar esas cosas, ¿en qué quedamos?”, lo corrió, el mismo momento que lo seguía gastando con la derrota de los Cuervos de Boedo a manos del equipo de Lisandro López, el novio de su hija Micaela.

“Lo que pasa es que justo ahora me acordé del tema. Ella me jode todo el tiempo con el ‘Marce’. Y yo ya no sé que hacer. Es como que me hace acordar de nuevo al partido. Es la pesadilla de mi semana”, bromeó (e informó) Tinelli.

El ingreso de Valdes al jurado de La Academia le dio un toque especial y más de comedia al ciclo de Marcelo, pero lo cierto es que este tipo de planteos nunca lo dejan bien parado a Tinelli. Fuera de cámara cuentan los que van a La Flia que han tenido alguna que otra dura discusión, pero lo cierto es que la relación con Guille es muy buena pudo saber MDZ.

“Todo forma parte del show. Ellos se llevan de maravillas. Guillermina lo tiene cortito a Marcelo, y eso en algún punto a él le gusta también. Encontró su compañera ideal para este momento de su vida”, cerraron frente a MDZ fuentes muy cercanas a la pareja.