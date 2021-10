Por qué Soledad Pastorutti elige enviar a sus hijas a una escuela pública

Soledad Pastorutti es, sin lugar a dudas, una de las cantantes argentinas más queridas. Inició su carrera a muy temprana edad y desde que irrumpió con su música, revolucionó el folclore argentino. La ex jurado de La Voz Argentina impulsó a que cientos de jóvenes se interesaran por este género musical.

Algo por lo que también se la ha destacado a lo largo del tiempo es por su bajo perfil. La artista no se involucra en líos mediáticos y siempre trata de mantenerse al margen. Si bien trabaja en Buenos Aires, para vivir eligió su ciudad natal: Arequito, Santa Fé. Allí formó su hermosa familia con su marido Jeremías y son padres de Antonia y Regina.

“Cuando fui mamá, decidí que mis hijas se criaran en el campo y que tuvieran una niñez sana y libre como la que tuve yo”, señaló en diálogo con Pronto y agregó: “Los días de Antonia y Regina en Arequito son como los de cualquier niño criado en un pueblo del interior”.

Sobre la educación de las niñas y la elección de un establecimiento público, La Sole contó: “Van al mismo colegio al que fui yo y no tienen doble escolaridad, porque eso no existe acá. Es una escuela pública y van todos los chicos de diferentes clases sociales. Eso se puede hacer aún porque al ser tan chiquito el pueblo, nos conocemos todos”.

Soledad Pastorutti junto a su familia

Y reveló: “Voy a las reuniones de padres y si no llego a ir, mi hija menor me empieza a reclamar. A mí no me gustaba cuando mi papá no iba, lo cual era entendible porque se levantaba a las cuatro de la mañana para ir a laburar y por ahí las reuniones eran a las 8 de la noche”.