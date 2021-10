Marcelo Tinelli se colgó del Wanda Gate y se llevó una inesperada sorpresa

Todos quieren beneficiarse con el escándalo mediático del año. La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi se transformó en tema de agenda y desde el día sábado, es de los único que se habla en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Los programas de la tele también hacen lo propio. Pero no solo los que se dedican principalmente al mundillo del espectáculo, como Intrusos o Los ángeles de la mañana, que dicho sea de paso aumentaron considerablemente su rating, sino todo aquel que tenga la posibilidad de adaptar el formato para darle unos minutos al rendidor escandalete.

Así fue como Marcelo Tinelli invitó a Yanina Latorre a revelar detalles de la conversación que tuvo con Wanda. La producción de El Trece fogoneó la visita, pensando que la audiencia se sumaría a la pantalla para conocer algún nuevo dato de la polémica. Pero lamentablemente no fue así. Showmatch se tuvo que conformar con un pico de audiencia de 7.1 puntos de rating, uno de los más bajos de lo que va del mes. De esta forma, no solo no logró alcanzar los dos dígitos de promedio sino que una vez más quedó afuera de la lista de los seis programas más vistos del día de la televisión abierta.