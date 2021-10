Karina La Princesita renunció a Showmatch tras cruzarse con Yanina Latorre

Anoche comenzó en La Academia de Showmatch una nueva etapa de desafíos. Las trece parejas que siguen en el certamen deberán competir con la disciplina "Homenaje", en el que rendirán tributo a diferentes artistas. Fue Karina La Princesita quien abrió la ronda al compás de "El día que me quieras", en una performance que contó con un recorrido audiovisual por algunos de los artistas más importantes del género.

Al momento de las devoluciones, el jurado integrado por Ángel de Brito, Pampita, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín no quedaron muy conformes con la performance, donde la pareja alcanzó solamente un total de 28 puntos.

Pero todo se complicó cuando Marcelo Tinelli le consultó a Yanina Latorre su opinión sobre lo que acababa de ver. Recordemos que la panelista de Los ángeles de la mañana fue invitada a los estudios de El Trece para brindar detalles sobre la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

"No te vas a enojar, que ya te veo enojadita", anticipó la panelista de LAM. "El homenaje me pareció divino, cantaste hermoso, el aro me encantó, pero después no bailaste tan bien el tanguito", señaló. "Ya que sabés tanto de tango, ¿me querés marcar algún error?", contestó visiblemente enojada la cantante.

"Sí, miraste mucho al piso y en un momento te equivocaste. No discutas", le respondió la mujer de Diego Latorre. "Puedo discutir. Disfrutá tu minuto de fama, Yanina. Aplaudámosla. Gracias a Wanda", cruzó con dureza la participante.

Tras el picante cruce, Ángel de Brito anunció a través de la red que Karina había renunciado a Showmatch. "Renunció @Kari_prince #LAM", reveló el conductor de LAM en su cuenta de Twitter. "Karina se fue recaliente, diciendo que el jurado era una mierd*", manifestó por su parte el periodista Sebastián "Pampito" Perelló Aciar.