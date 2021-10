El lapidario comentario de Ángel de Brito tras el descargo de La China Suárez

"Cómo pasamos de ‘no lo conozco, que se arreglen entre ellos’ a esta catarata de excusas", comentó picante Ángel de Brito tras el descargo que realizó La China Suárez en sus redes sociales.

"Fingir demencia y actuar de engañada serial. Dale", agregó desde su cuenta de Twitter, recordando que al comienzo del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi se había desentendido del tema.

Recordemos que este miércoles, la actriz decidió dar su versión de los hechos para defenderse de las críticas que recibió los últimos días tras ser señalada como la tercera en discordia en la separación del matrimonio. En un extenso descargo que publicó en sus redes sociales, La China habló de "inexperiencia" a la hora de vincularse con los hombres y de ser "engañada" por ellos.

"He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo", comenzó diciendo en su defensa.

"Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos", agregó.

"Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos", continuó.

"Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada", sumó en otra parte del extenso texto.