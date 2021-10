La terminante advertencia de Yanina Latorre a la China Suárez

Yanina Latorre estalló contra la China Suárez luego de que la actriz inicie acciones para que tanto a LAM (El Trece) como a Intrusos (América), se abstengan de difundir material privado de la artista. Indignada, la panelista lanzó una terminante advertencia.

Desde sus historias de Instagram, Latorre expresó con sarcasmo: “La China Suárez nos prohibió hablar en LAM, pero en Instagram no, amor. Eso me provocó ira. El tema es que no me gusta extorsionar, ni amenazar. En mis vivos o historias de Instagram, podemos seguir hablando de la data que nos llega".

Luego, Yanina agregó en tono desafiante: "No es una amenaza, es información. ¿Qué loco no?, cortar la libertad de expresión. Hay que fijarse ser empática con las mujeres”.

Finalmente, para volver a marcar su postura a favor de Wanda Nara, la panelista arremetió contra la China Suárez: “Hay tanto tipo libre, soltero, sin hijos. Cada uno sabe como se maneja. Yo nunca mande una carta documento para callar a nadie. Cuando sos turbio, mandas carta documento”.