El ninguneo de Wanda Nara tras el posteo de reconciliación de Mauro Icardi

El escándalo que se desató este fin de semana entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Luego de la supuesta infidelidad del jugador con la China Suárez, este martes llegó la sorpresa de la reconciliación. Fue mediante un posteo que publicó el delantero del PSG en sus redes sociales.

"Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quienes heriste", posteó en Instagram Icardi, reconociendo el error, junto a una romántica foto junto a su esposa.

Lo cierto es que la mediática se mostró completamente indiferente, sin mostrar ningún tipo de reacción a la publicación. No solo no realizó acuso de recibo, sino que además continuó activa en sus redes compartiendo parte de una producción de fotos que protagonizó para una campaña de su marca de maquillajes.

Esta mañana, Mauro volvió a sus redes sociales para compartir otro mensaje. "Abrázame Fuerte, y no me sueltes nunca", escribió junto a otra foto del matrimonio. Wanda no le dedicó hasta el momento ni un "Me gusta".

Algo similar había sucedido el día domingo. En el día de la madre, Icardi realizó un romántico posteo donde publicó dos fotos muy particulares: una del matrimonio abrazados y otra junto a los cinco hijos de la familia ensamblada. "Feliz día mamucha", había expresado el jugador. En esa ocasión, Wanda también se llamó al silencio.

Queda claro que Wanda sigue muy ofendida por lo sucedido. Mientras su marido utiliza sus redes sociales para expresar lo arrepentido que está por lo sucedido, ella opta por desentenderse.