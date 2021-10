El actor del momento sorprendió a todos al confirmar su separación

Esteban Lamothe confirmó su separación de Katia Szechtman, quien fuera su pareja desde hacía cuatro años. "Estamos separados con Katia, no tengo mucho más para decir", comentó el protagonista de La 1-5/18 en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Luego, agregó: "No voy a dar ningún detalle de nada. Nos separamos con amor y con dolor. De común acuerdo. Con mucho dolor intentamos salvar la pareja pero no pudimos. Y eso es muy triste", reveló.

"Es un momento de tristeza y lo estamos digiriendo", confesó, agregando que no sumará mayores detalles porque "aburriría": "Lo que nos pasó no vendería ni una revista, fue hace un par de semanas. Ella es actriz, directora de cine pero no está acostumbrada a que la encaren y no hay nada para contar", comentó.

Lamothe junto a la actriz Katia Szechtman.

Recordemos que hace algunos días el actor ya había adelantado en una entrevista con la revista Gente que ya no estaban viviendo juntos. "Estamos ensayando una relación más a distancia. Fue dura la cuarentena. Es muy difícil la convivencia, estamos los dos con mucho trabajo, abocados a eso, y probando la distancia a ver qué pasa".