Cómo es el exigente entrenamiento que practican Fernando Gago y Verónica Laffitte para estar en forma

Hace algunas semanas atrás, Fernando Gago y Gisela Dulko decidieron separarse tras más de una década juntos y tres hijos en común. Sin embargo, esta ruptura no se dio en buenos términos, sino que se originó luego de que la extenista descubriera que su marido le fue infiel con Verónica Laffitte, una amiga de la pareja.

Luego de que este escándalo saliera a la luz, en los diversos programas de espectáculo ahondaron en los detalles de este problema y fue Cinthia Fernández quien sentada en su sillón de Los Ángeles de la Mañana reveló que la tercera en discordia no solo era conocida de Gisela, sino que además la incentivaba para que finalizara su vínculo con el exfutbolista.

Además, según se conoció, Verónica estaba casada con un odontólogo que también tenía relación con Gago y Dulko, y él desconocía de la infidelidad de su esposa hasta que vio en los medios de comunicación la impactante noticia que le puso punto final a su matrimonio.

De todas maneras, este escándalo no quedó en el olvido, sino que el actual técnico de Racing y su amante eligieron comenzar una historia de amor oficial y optaron por alquilar una enorme casa para vivir su noviazgo alejados de los conflictos que tienen ambos con sus exparejas.

“Verónica no es más la amante, es la actual mujer de Fernando. La mejor amiga de Gisela Dulko, pasó a ser la mujer de su ex. E igual se supo que ella fue infiel con muchos padres del colegio, no solo con Gago. Pero él es muy desprolijo”, explicó Cinthia en el programa de El Trece.

Asimismo, las angelitas confirmaron que la unión entre Laffitte y Dulko vino de la mano de los entrenamientos que ambas practicaban en un gimnasio de Nordelta, espacio que era propiedad de la familia de Verónica, además de que ella es la dueña de una escuela de danzas así como también otro emprendimientos propios.

Es por eso, que “la tercera en discordia” se suele volcar al mundo del deporte, no solo para mantener su figura tonificada sino también para sostener un estilo de vida saludable, al igual que su actual pareja, quien a pesar de haber abandonado su trabajo dentro de las canchas, continúa con los exigentes entrenamientos para preservar su rendimiento físico.

Cabe recordar, que Gago fue operado en cinco oportunidades durante su amplia trayectoria en el mundo del fútbol, y en su última lesión eligió mostrar sus ejercicios de la mano de Dulko, quien lo acompañó en su rehabilitación y se puso a la par de él para sostenerlo emocionalmente con los entrenamientos.

Pero ahora, Fernando elige hacer sus exigentes rutinas junto a Verónica, por lo que ambos además de hacer actividades cardiológicas como correr en la cinta y utilizar las bicicletas fijas, tonifican sus músculos con mancuernas, barras con peso, utilizan las bolsas de boxeo para golpear y saltan a la soga, aunque, eso sí, eligen hacerlo en el interior de su nueva casa alquilada para evitar los comentarios del resto de los miembros del gimnasio, hasta que el conflicto con sus anteriores parejas cese, al menos, mediáticamente.