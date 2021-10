Así empezó la historia de amor entre Andy Vila y Emiliano Álvarez

Es una de las parejas más famosas de Uruguay y también una de las más especiales. Ella, Andy Vila, es una reconocida figura pública. Él, Emiliano Álvarez, no pertenece al medio y gusta del perfil bajo. En esta oportunidad, te contamos todo lo que hay que saber sobre esta historia de amor que supo sobreponerse a una separación. A continuación, los detalles.

Fuente: Instagram Andy Vila (/andyyvila)

Andy Vila y su historia de amor con Emiliano Álvarez

Ante todo, hay que decir que Emiliano Álvarez no pertenece al medio del espectáculo y que tampoco parece tener intenciones de formar parte de él.



Si bien en los últimos tiempos elige exponerse un poco más, siempre al lado de su novia, la conductora Andy Vila, lo cierto es que sigue haciendo uso de su perfil bajo, algo que se hace extensivo a la relación en sí misma.



Acerca de cómo comenzó la historia de amor entre Andy Vila y Emiliano Álvarez, por lo poco que se sabe se puede afirmar que ambos empezaron a estar juntos en el 2013 y que fueron novios durante unos 5 años, hasta que las circunstancias de la vida los llevaron a separarse, aunque no de forma definitiva.



Andy Vila y Emiliano Álvarez: separación, reconciliación y más amor que nunca

En una entrevista reciente, Vila expresó que la separación con su novio no se debió ni a engaños ni a terceras personas. Según sus palabras, habían entrado en una especie de “meseta” y no se estaban entendiendo como querían.



Luego de la ruptura, cada uno se mudó por su cuenta y el tiempo pasó. Viéndolo en retrospectiva, todo parece indicar que lo que necesitaban era un poco de soledad para replantearse lo que sentían el uno por el otro.



La distancia y las nuevas perspectivas hicieron lo suyo y el amor les dio una nueva oportunidad. Acerca de esto, Vila afirmó que fue a la casa de Emiliano y que le dijo que lo seguía amando y que no quería perderlo.



Por suerte para ella, Álvarez pensaba lo mismo, y de a poco fueron reconstruyendo su vínculo, sin apuros para no dar ningún paso en falso.



Hoy en día, ambos se encuentran juntos nuevamente, volvieron a convivir y Emiliano acepta un poco más el juego de la exposición pública, algo que se observa con claridad en el Instagram de Andrea.



Andy Vila y la particular denuncia a Bailando por un Sueño

La fama de Andy Vila es tan grande que incluso trasciende su país natal, extendiéndose a otros territorios como el de Argentina.



Al respecto, es sabido que la actriz y conductora nacida en 1987 tiene (o tenía) muchos deseos de formar parte de Bailando por un Sueño, el histórico concurso que encabeza Marcelo Tinelli.



En una visita que hizo el año pasado a Podemos Hablar Uruguay, Vila confesó que estuvo a nada de lograrlo. No obstante, hubo algo que no le gustó y que la hizo desistir: desde la producción del programa le dijeron que tenía que inventarse un romance con un famoso.



Fue entonces cuando decidió dar un paso al costado, no solo pensando en su vínculo con su actual novio, sino también en lo desvalorizado que quedaría su trabajo como profesional.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de la increíble historia de amor de Andy Vila con su novio Emiliano Álvarez?