Las imágenes de Karina La Princesita que elevaron la temperatura de Showmatch

Anoche se vivió un momento súper encendido en La Academia de ShowMatch cuando Karina La Princesita y Rafa Muñiz salieron a la pista para interpretar su performance de Ritmo con cantantes. En esta oportunidad la pareja estuvo acompañada por la increíble voz del cantante Felipe Herrera.

Tras la sensual coreografía que protagonizó la cantante de cumbia, todos los miembros quedaron fascinados. En el momento de la devolución del jurado compuesto por Ángel De Brito, Pampita, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín se mostraron muy satisfechos por el esfuerzo realizado.

Mientras De Brito consideró que fue "de lo mejor que hubo este año en la pista" y les puso un 10, Barón remarcó lo "maravilloso" de la performance de Karina con un 8. "Me encanta verte así. Me encantó la puesta y tuviste momentos que antes no sé si hubieras podido hacer porque se te veía insegura, pero ahora sos una perra total", señaló La Cobra.

Finalmente Piquín quedó fascinado y les sumó 7 puntos, al igual que Valdés que halagó a la pareja por lo realizado en la pista. "Es que estoy sacando lo que soy en realidad", atinó a decir Karina ante tantas muestras de cariño hacia su actitud en el certamen.