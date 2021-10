La bronca de Beto Casella contra MasterChef Celebrity

Telefe ya tiene todo listo para el estreno de la tercera temporada de Masterchef Celebrity. El exitoso reality conducido por Santiago del Moro tiene previsto su regreso a la pantalla chica para mediados de noviembre de este año, luego que culmine Bake Off Argentina.

Las grabaciones del programa comienzan la próxima semana. En este sentido, Juariu, la panelista de espectáculos de Bendita, abandonó el ciclo conducido por Beto Casella para quedar a disposición de la producción del ciclo.

Ante la noticia, la reacción del conductor sorprendió a todos. "Otra vez somos semillero de talentos. Nosotros somos un equipo chico y después vienen y se los llevan por el poder del dinero", expresó Casella al aire.

Luego, durante una entrevista que realizó con Paparazzi, Casella explicó el por qué de su bronca. "No es que no voy a dormir por esto, pero en el código de la tele es así. Si te van a sacar a alguien, te preguntan si te jode. En general decís que no, más si es mejor para ella, va a ganar más plata y va a progresar. Pero te consultan", comenzó diciendo el conductor.

Para finalizar dejó en claro que entiende la decisión de la periodista de espectáculos. "Ella preguntó si tenía forma de quedar en Bendita, le dijeron que no. Es el poder del dinero. Aparte se lo merece, porque tiene un futuro espectacular".