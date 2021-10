El evento más esperado y popular de la TV aún no tiene canal que lo transmita

Por Carlos Peters

Estaba todo listo y pensado para que El nueve de la Capital Federal o la Televisión Pública sea el canal de aire de nuestro país que pueda transmitir la entrega los premios Martín Fierro 2019 - 2021. Sin embargo, ninguno de esos canales serán los que emitan los reconocimientos de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA). Pese a eso, la ceremonia ya tiene fecha y lugar confirmados y con una fiesta acorde a los protocolos vigentes por la pandemia.

Todo comenzó esta semana, cuando el periodista e integrante de APTRA, Damián Rojo, reveló a través de su cuenta de Twitter que la ceremonia de los premios, se llevará a cabo el martes 26 de octubre en el mítico estadio Luna Park, de la ciudad de Buenos Aires, y que aún restaba determinar qué modalidad implementarán los organizadores.

Hay que tener en cuenta que el estadio está habilitado para 4 mil personas en formato recital, por lo que sí es la tradicional cena con mesas que se hacía antes de la pandemia, hay que determinar la cantidad de invitados. Se habla de que podrían ser 600 aproximadamente.

Otro dato para tener en cuenta, es que la premiación será para aquellas producciones emitidas y producidas durante el 2019 y el 2020 en la televisión abierta.

¿Desde cuando se espera la entrega, y que pasara con la transmisión?

Desde abril de 2020, apenas comenzó la pandemia de coronavirus en la Argentina, se especula con que la ceremonia pueda concretarse. La gran incógnita que resta de develar es qué canal será el que la transmita. En un primer momento las opciones con preacuerdos cerrados fueron Elnueve y la Televisión Pública, pero directivos de ambos canales, negaron que ahora sean parte de las mismas.

Con este panorama, la entidad que nuclea a los periodistas de espectáculo de la televisión y la radio, junto a la productora RedCube –empresa encargada de producir la ceremonia– buscan de que se haga la entrega, un canal de aire que los emita.

El premio más importante de la TV aún no tiene escenario confirmado.

Como la premiación es a la televisión de aire, tiene que ser algunos de los cuatro canales restantes: América TV, Telefe, eltrece o Net Tv (que, si bien muchos no lo tienen en cuenta, es un canal de aire).

Luis Ventura, el presidente de la entidad, está organizando el evento desde hace muchos meses. “El plan originalmente era el Obelisco que había sido tramitado y autorizado, después pasamos al Club Hípico, al lado de la cancha de River y ahora estamos en el Luna Park”, reveló en abril a los medios.

Meses atrás Luis Ventura habló de los lugares que barajaban para la entrega de los premios Martín Fierro

Asimismo, precisó: “Con una capacidad de 2 mil personas, tendremos que armarlo de una manera en la que haya infectólogos que protocolizan todo. Alfombra roja con testeo, haremos una especie de adaptación para ver de qué manera se va a usar el barbijo para subir al escenario, comer y compartir la noche. Esa es la idea, pero después esto puede cambiar mañana o dentro de diez minutos, porque si Alberto Fernández dice que se suspenden todos los festejos, especialmente los Martín Fierro, me tengo que quedar en mi casa”.

El periodista reveló en esa ocasión que vendió el derecho de transmisión de la entrega para que fuera presencial y, por este motivo, no puede cambiar la modalidad de la ceremonia. “El empresario que lo compró puso mucha plata y con eso yo enfrenté la obra social de medio año de APTRA, por eso el empresario que me lo compró quiere que sea presencial y yo no puedo venderlo virtual ahora”, contó.

Además, recordó que una opción que barajaron en la entidad fue que la ceremonia se hiciera en junio, algo que finalmente no ocurrió por la segunda ola de COVID-19 en el país. “Si no se puede se hará en julio, si no en agosto, octubre o diciembre”, expresó en ese momento. Finalmente, ya hay un mes y un día preciso para la entrega.