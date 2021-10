El durísimo calificativo que habría utilizado Benjamín Vicuña para definir a la China Suárez

Tras las repercusiones generadas por la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el día lunes los medios nacionales se colmaron de noticias sobre los motivos que habrían detonado el conflicto entre el matrimonio. Una supuesta infidelidad del jugador del PSG con la China Suárez fue el rumor que más se propagó.

Fue Jorge Rial en su programa Argenzuela (Radio 10) del día lunes quien sumó a otro protagonista en esta historia. Alguien que había tenido un papel fundamental en el devenir de los acontecimientos: Benjamín Vicuña.

El conductor sumó a su programa a Ángel de Brito y, juntos, fueron contando detalles de todo lo que se sabía hasta el momento. "En algún momento se había hablado de una crisis, pero esto trascendió porque Wanda quería que trascendiera. Y esto recién empieza, comenzó comentando de Brito.

"Hubo como una discusión, pero se empezaron a torear los dos: él estaba celando a Wanda, no sabemos por qué, y ella le mostró el teléfono. Pero después le dijo: ‘Ahora dame el tuyo’. Ella fue a Telegram, porque ahí estaban los mensajes, pero no hay mensajes hot. Lo real es que son esos mensajes que mostré hoy en LAM, en donde planean un encuentro, hablan de ‘la joda’. La conversación la inicia la China. Eso es lo que más le jode a Wanda", comentó el conductor de LAM dando detalles del contexto.

"Entra un nombre que sobrevuela como personaje secundario, pero para mí es protagonista, que es Benjamín Vicuña·, reveló Rial. "Me cuentan que cuando descubre esos mensajes, Wanda lo llama a Vicuña y hablan. Ella quería saber si esto era cierto, si la China tenía ese modus operandi. Y Vicuña no solo lo confirmó, sino que usó una palabra bastante dura", agregó el ex conductor de Intrusos.

"Perdón por repetirla, pero Vicuña le dijo: ‘Es muy puta’", reveló el periodista acerca del diálogo entre el actor chileno y la mediática.