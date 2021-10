Luego del reclamo de privilegios que aplica el jurado de Bake Off, Pamela Villar salió a hablar

En una de las últimas emisiones de Bake Off Argentina se vivió un momento de mucha tensión cuando Emiliano se quejó porque, a su modo de ver, el jurado no trata de la misma manera a todos los pasteleros. "¿Qué es lo que te molesta a vos y te saca de tu eje?", le consultó Damián Betular al joven.

Frente a esto, él señaló: "Que no cumplan una consigna. Si te la dan clara y no la cumplís... La verdad es que me enojo. Una compañera no cumplió una consigna y para ustedes estuvo bien". Al oír esto, el chef le preguntó: "¿Vos sentís que estamos siendo exigentes con unos sí y con otros no?”. Sin rodeos, el participante indicó: “Es lo que se ve de afuera”.

Ahora, Pamela Villar salió a hablar y se expresó sobre los supuestos privilegios que aplican. "Nosotros somos justos, o al menos tratamos de ser lo más justos posibles. Emiliano fue ese día que estaba así, Emi es súper estético, tiene trabajo de manga impecable, y hay ciertas preparaciones que sabemos que algunas las va a hacer mejor que otras. Pero juzgamos a todos por igual. Puede ser que Emi sea un poquito más sensible o requiera un poquito más de atención", explicó en diálogo con La Once Diez.

Si bien aclaró que no hay favoritismos, si analizan los trabajos desde la personalidad y el progreso de cada uno. "Si vemos una preparación muy desbordada en alguien como Hernán que es meticuloso y milimétrico nos va a sorprender”, señaló y sumó: "Se juzgan todos por igual, pero desde el perfil que marca cada uno, y siempre les tomamos un cariño por el lado que sea”.

Y sobre su papel en el reality de Telefe, manifestó: "Yo desde el rol del jurado siento que soy la más tranquila, trato de mirar lo positivo porque me cuesta más marcar el error, creo que ahora con la dinámica diaria el día a día permite ver más la evolución y se puede ser un poco más exigentes y categóricos".