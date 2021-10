La ola de memes que dejó la quinta eliminación de Bake Off Argentina

Una nueva semana finalizó en Bake Off Argentina y por ende, un nuevo participante quedó afuera de la competencia. En la última gala de eliminación del certamen de Telefe, los pasteleros debieron deslumbrar a Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar con una torta de tres niveles de galletas. La preparación debía contener, como mínimo, 15 galletas y medir 30 centímetros de altura. Además, debía tener dos tipos de masa diferentes, dos rellenos elaborados, una confitura y frutas frescas.

Quienes no lograron destacarse para nada fueron Emiliano y Silvina, y el exigente jurado no tuvo piedad a la hora de dar las devoluciones. "Me parece que a veces hay que pensar un poco más, primero pensar en la consigna y después en el relleno y los sabores. Priorizar la estructura", señaló Villar al joven.

"Emi, hoy no tuviste un buen desafío desde el inicio", remarcó Betular. Frente a las palabras de los chefs, él se excusó: "Me autoexigí mucho antes de entrar a la carpa porque quería que me vaya muy bien hoy y creo que eso fue lo que me jugó en contra".

Finalmente, quien debió dejar la carpa más famosa de la pantalla chica fue Silvina. "Lo único que tengo es palabras de agradecimiento. Muchas gracias a todos, me encantó estar. Yo me hubiera enojado si no hubiera estado yo acá porque realmente no cumplí como tenía que cumplir y nada, muy feliz", manifestó frente a las cámaras del canal de las tres bochas visiblemente emocionada.

Los fieles seguidores del ciclo, se expresaron en Twitter a lo largo de toda la emisión y compartieron divertidos memes. Aquí te compartimos algunos de los más divertidos que están circulando, desde hace algunas horas, en la red social del pajarito.