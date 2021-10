La novia de L-Gante anunció su separación con un estremecedor relato

L-Gante es sin lugar a dudas el artista del momento. Además de un exitoso presente laboral, el creador de la cumbia 420 también se convirtió en padre el mes pasado. Sin embargo, los rumores de separación con su pareja Tamara Báez comenzaron a tomar fuerzas en los últimos días.

Primero, dejaron de seguirse en las redes sociales. Luego, Tamara publicó una foto junto a su hija con un comentario que dejó en claro que las cosas no están bien en la pareja. "Lo único más real que tengo y me hace completamente feliz. No necesitamos nada para despertarnos felices", escribió.

Horas más tarde, y ante las repercusiones del posteo, fue el propio cantante quien subió un categórico mensaje a sus redes. Aunque no menciona a la madre de su hija, estaría muy claro que se refiere a ella. "Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. 0 sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí", disparó.

Sin dudarlo, Tamara arremetió sin ningún tipo de escrúpulos contra el artista. "No voy a contar lo que hiciste por respeto a nuestra hija, ¿pero qué yo vivo de tus costillas? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá. Yo fui lo mejor que pudiste tener y tiraste todo a la basura", comenzó respondiendo la mamá de Jamaica.

"Me dan pena vos y tu mamá que querían que abortara y todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible. Le tiene celos a su nieta de un mes. Mientras vos trabajás, tu mamá anda fumando y tomando con los pibes", arremetió sin vueltas contra su suegra.

"Te deseo lo mejor, a tu hija podés verla cuando quieras, pero yo a vos no quiero verte nunca más", finalizó contundente.