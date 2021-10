Luciana Salazar reveló cómo vivió Ana Rosenfeld la partida de su marido

Semanas atrás, Luciana Salazar se quebró delante de las cámaras de eltrece por el difícil momento que estaba atravesando su amiga Ana Rosenfeld. Sin embargo, en aquél entonces no quiso brindar muchos detalles de la salud de Marcelo Frydlewski, quien se encontraba internado en Miami luego de sufrir complicaciones a raíz del covid-19.

Ahora, tras la partida del empresario, la mediática decidió hablar y contó cómo vivió la letrada los días previos a la muerte de su esposo. "La verdad que Marcelo la luchó porque esa semana que yo estuve muy, muy mal fue la semana que, obviamente por respeto a Ana no iba a decir nada, ella me llamó muy triste, me dijo que los médicos le habían dicho que era cuestión de horas… Y fue como un duelo todos los días, hablamos, lloramos y esa semana fue durísima porque ya lo empezamos a despedir", señaló frente a las cámaras del canal del solcito.

Y continuó: "Todo lo que pasó después fue como un regalo, un milagro que pensábamos que podía llegar a suceder y desgraciadamente no sucedió pero yo siempre le digo a Ana, ‘Ana se fue Marcelo disfrutando la vida como nadie al lado tuyo'".

También, habló sobre la relación que mantenía Rosenfeld y Frydlewski. "Si hay alguien que disfrutaban la vida eran ellos dos. Ellos vivieron tanto, pero ella me decía ‘se fue joven’. Sí, es verdad. Se fue joven pero vivió tanto, tanto juntos, cosas tan lindas, viajaron juntos, eran simbióticos los dos… Yo le digo ‘Ana se fue muy feliz, vivió todo con vos", indicó.

Marcelo Frydlewski y Ana Rosenfeld

Por último, hizo hincapié en el apoyo que la letrada tendrá que tener de sus allegados en este duro momento. "Vamos a tener que darle mucha fuerza los que estamos al lado de ella, porque si bien Ana es una mujer muy fuerte, ella me decía ‘Luli la verdad que lo único que sé hacer sin Marcelo es trabajar’. Y es verdad, ella depositaba todo en Marcelo", expresó y sumó: "Se fue el amor de su vida y ahora va a ser un camino difícil pero con la ayuda de todos los que la queremos vamos a estar ahí apoyándola para que pueda salir adelante de todo".