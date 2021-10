El insólito formato con el que Maru Botana quiere regresar a la televisión

En agosto, Maru Botana protagonizó un verdadero escándalo luego de regresar al país de un viaje a Europa junto a su familia. La cocinera fue multada por no cumplir la cuarentena en un hotel, tal como lo indicaba la ley en su momento. El gobierno de Axel Kicillof labró un acta por una suma total de 4.300.000 pesos por incumplir el protocolo de confinamiento vigente.

Tras el escándalo, Botana dio una entrevista con Implacables donde habló sobre su presente lejos de los medios y de sus ganas de volver a la televisión.

"Me gustaría volver a la televisión pero no con estos programas de ahora sino con lo que hacía antes. Un programa súper descontracturado, divertido, gracioso y buena onda", reveló Botana. Luego, agregó que por ahora no ha recibido ninguna propuesta: "Tengo millones de cosas y la tele hoy no sé en qué lugar la tendría. Estoy mucho en las redes. Me gustaría hacer un programa para el mundo"

"Por ahí, un reality familiar también me gustaría. Me divertiría. No vi el reality de los otros famosos, pero mi familia es muy divertida", aseguró Maru dejando picando la propuesta.

Recordemos que Botana sorprendió a sus seguidores de Instagram hace algunas semanas al publicar un desgarrador posteo dedicado a su hijo Facundo, quien falleció a los seis meses de edad hace trece años.

"Te miro y te pienso y te imagino. Miles de sentimientos se me vienen. Siempre, siempre te extraño y aunque mi mochila de piedras ya no pese tanto, está ahí. Hoy es mi día especial, hace 13 años que te fuiste y aunque aprendí a convivir con tu ausencia , una parte de mi corazón se fue con vos", comenzó expresando la cocinera en sus redes sociales.