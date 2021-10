Cinthia Fernández fulminó a Matías Defederico y lo trató de miserable

La historia entre Cinthia Fernández y Matías Defederico siempre entrega nuevos capítulos. A pesar de la ya mentada separación, se han suscitado conflictos en el medio como el reclamo por las deudas en las cuotas alimentarias y hasta con la “denuncia” de ser víctima de violencia de género durante el matrimonio.

La bailarina no escatima en palabras y en acudir a un tenor irónico o fuerte en sus declaraciones respecto al padre de sus tres hijas. Lo que siente lo expresa con total honestidad y lujo de detalles. En las últimas horas, la panelista le prodigó concepciones filosas.

Todo se remite a un día especial para Cinthia, dado que el martes cumplió 34 años y sus compañeros de LAM le dedicaron un espacio considerable a esa jornada distintiva. Incluso le prepararon una sorpresa con el aterrizaje de las tres pequeñas en el estudio.

Claro que nada parecía indicar que en ese marco surgiría en escena una crítica a Defederico, no obstante llegó y causó una onda expansiva. El origen de todo se vincula con la pregunta de Pía Shaw sobre si su exesposo la había saludado.

Esa introducción generó la respuesta irónica de Fernández: “No, chicas, no. No hay chances. Eso no pasó nunca en estos años”. Con esas palabras ya demostraba que su ex no suele exhibir un accionar políticamente correcto de felicitar a la madre de sus hijas.

La conversación derivó en la reflexión de Yanina Latorre respecto a un comportamiento ideal entre personas que se divorciaron y sostuvo: “Cuando los hijos son chicos, debería comprarle un regalo para que las nenas le den un regalo a la madre”.

Entonces, Cinthia ratificó que Matías tampoco lleva a cabo ese tipo de gesto, con lo que dio a entender que es miserable para los regalos. “Me lo compró mi mamá. Yo sí le regalo. Hago que las nenas le regalen porque a mí me da felicidad”, exclamó la morocha.

Claro que al ratificar que ella sí le envía obsequios al exfutbolista a través de sus niñas, Fernández dejó en evidencia que Matías nunca le acercó un presente. ¿Se vendrá la respuesta de Defederico?