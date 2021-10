Iván de Pineda confesó por qué no se casó con su pareja con quien lleva veinte años de relación

Iván de Pineda está atravesado un gran año profesional con el éxito de su programa Pasapalabra (Telefe), y más allá de que el conductor no suele hablar mucho de su vida íntima, ahora confeesó por qué no se casó con su pareja con quien lleva veinte años de relación

De Pineda y Luz Barrantes tienen una larga historia juntos, sin embargo no están preocupados por la necesidad de pasar por el altar. "Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir", expresó el conductor al aire en su programa.

A pesar de que se conocieron en la adolescencia en el colegio, y pasado un tiempo empezaron a salir, recién en 2018, apostaron por la convivencia. En diálogo con Florencia Peña en Flor de equipo (Telefe), Iván de Pineda describió su vínculo con Luz Barrantes.

"Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden", contó el conductor que ha tenido varios momentos en los que por sus viajes laborales por distintos rincones del mundo ha estado en varias ocasiones sin ver a su pareja por largo tiempo, pero así y todo la relación se fortaleció cada vez más.

"Hace casi 22 años que estoy en pareja, más del 50 por ciento de mi vida. Después de tantos viajes, es muy importante tener cotidianidad y encontrar a una persona que me haya acompañado de una increíble manera durante tantos años. Había veces que no nos veíamos durante 40 días, así que la pandemia nos permitió estar juntos todo el tiempo que no pudimos antes", aseguró Iván de Pineda.