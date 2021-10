Yanina Latorre publicó un contundente descargo luego del robo que sufrió su hijo

"El odio que tengo. Necesitaba descargarme", fue la frase con la que Yanina Latorre concluyó un intenso descargo que publicó en sus redes sociales tras un insólito robo que sufrió su hijo Dieguito.

Todo comenzó cuando el hijo de la panelista de Los ángeles de la mañana salió a cenar con unos amigos a Pilar el fin de semana y al momento de regresar, se dio cuenta que le faltaban las dos patentes del auto.

"El nene salió a comer afuera a un restaurante. En el estacionamiento le robaron las dos patentes del auto. Supongo que para hacer un auto mellizo, y salir a afanar o algo. Este país es...", expresó la mediática.

"Ya hicimos la denuncia a la policía, podés circular con la denuncia en la guantera por cinco meses. Lo que me jode estos imbéciles que andan robando. Chicos vayan a laburar, hagan algo", descargó su furia.

"Ahora yo tengo que hacer todo el trámite de nuevo en el registro del automotor. Llenar el formulario 02, pedir un turno, ir con mi marido porque está a nombre de los dos", reveló sobre los problemas que le traerá aparejado el insólito hecho.

"¿Cómo puede ser que una persona vaya a comer afuera, deje el auto, y les roben las dos patentes?, Ya no saben qué afanar hijos de una gran put* vayan a laburar", volvió a repetir visiblemente enojada por lo sucedido.

En este sentido, disparó contra el presidente: "Albertico, hace algo para esta sociedad. Esto me trae un quilombo. Primero que no salgan a afanar o matar con las dos patentes, que me robaron. Segundo, todo el tiempo que se pierde en hacer todos los trámites de nuevo, cuando lo hice cuando compré el auto".