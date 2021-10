Tras el testimonio de Toto Kirzner, Marcela Baños recordó la horrorosa situación de abuso que atravesó

Tras el fuerte testimonio de Toto Kirzner, quien el sábado confesó en PH: Podemos Hablar (Telefe) que fue abusado cuando tenía 7 años, este martes Marcela Baños rercordó en Intrusos (América) la horrorosa situación de abuso que atravesó a los 21 años.

"Cuando uno cuenta algo así en televisión, automáticamente te llegan mensajes de un montón de gente que está pasando por lo mismo y que hace silencio, sin poder contar lo que les pasó hace muchos años. Mucha gente me hablaba del silencio, de no poder contarlo y guardarlo para siempre. Yo el otro día cuando lo escuché, lo celebré. Me puse contenta por él porque sé que a partir de ahora va a sentir paz", opinó Baños sobre el testimonio de Kirzner.

Luego, la panelista se refirió a la importancia de poder romper con el silencio. "No tiene que ver con darle explicaciones a nadie. Tiene que ver con que uno puede decirlo en voz alta porque ya pasó y ya está. Superar es una palabra muy grande, pero uno puede aprender a convivir con eso", explicó.

Recordemos que en 2019, Marcela Baños contó en Intrusos que fue víctima de una violación. "A los 21 años me violaron, mis papás se están enterando ahora. Yo estaba en el colectivo con mi mamá y conocí a una persona que me convocó para participar de Miss Argentina. En ese momento te llamaban a tu casa porque no había otro medio".

En esa oportunidad, la integrante de Inturos detalló la mecánica con la que la abusaron. "Me ponían libros en la cabeza, como le hacían a las modelos en ese momento. En un momento de toda esa ficción me daban un té y en ese té me drogaban. Después venían los 'vamos a relajarte' y yo caía totalmente dormida. Lamentablemente eso no sucedió una sola vez, sino que creo que fueron varias. Porque en una oportunidad, me desperté y tenía a una persona encima mío".

Finalmente, en su testimonio Marcela Baños reveló que salvó de caer en una red de trata de personas. "Para una mujer es terrible contar que fue violada. Hoy lo puedo hablar porque tengo 43 años y tengo las cosas ordenadas en mi cabeza", sentenció hace un par de años al contar su historia.