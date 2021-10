Nik sumó detalles sobre las amenazas que recibió de parte de Aníbal Fernández

Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, criticó hace algunos días algunas de las medidas económicas que tomó el gobierno de Alberto Fernández tras la derrota electoral. Como respuesta, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, citó el mensaje del historietista y se refirió a los subsidios que recibe la escuela ORT con un mensaje que la mayoría entendió como una amenaza: "¿La conocés? Sí que la conocés o te hago un dibujito", puso Fernández.

El asunto es que a esa escuela asisten las hijas del dibujante, con lo que lo expuesto por el ministro fue considerado por Nik como una amenaza velada.

Ahora, el humorista se refirió este martes por la mañana al cruce que mantuvo por redes sociales con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. "Ayer fue un día horrible para mí. Un día feriado para pasarlo feliz con mis hijas, terminó siendo un día completamente triste. Terminé con mis hijas que sintieron más miedo que yo. Lo paradójico es que (Fernández) es el ministro de Seguridad de la Nación. Un gobierno que dice defender los derechos humanos. A mí me aterrorizó lo que pasó", comenzó contando en la charla telefónica que mantuvo al aire con Antonio Laje para Buenos días América.

"Los hijos son lo más vulnerable que tenemos todos, son lo más sagrado. Cuando vi ese tuit, me quedé helado", agregó sobre lo que sintió en ese primer momento. Luego, contó detalles del mensaje por Whatsapp que le envió Anibal Fernández. "Me puso que no se le caen los anillos para disculparse; eso me puso más nervioso todavía. Luego continuó atacándome con el tema de los medios. Fue muy desagradable.

"Esto es el Estado contra los individuos. Es violencia psicológica y abuso de poder", sostuvo sin vueltas. Ante la declaración del humorista, Laje opinó. "Nadie del gobierno salió a decir nada. ¿Cuánto podés durar en un cargo después de una cosa así en un gobierno normal". "En un país normal esto se resuelve rápidamente", respondió Nick.