La inesperada reacción de L-Gante a la categórica crítica de Patricia Sosa

L-Gante sigue siendo noticias en los medios nacionales. El fenómeno de la cumbia del momento volvió a ser noticia luego que publicara un descargo tras la polémica en torno a las supuestas exigencias que había solicitado para dar un show en Venado Tuerto.

Además, durante el fin de semana, Elian Ángel Valenzuela, tal su nombre real, se vio involucrado en otro escándalo por la cancelación a último momento de un espectáculo que, supuestamente, estaba pautado para realizarse en la ciudad santafesina. "El chanta del organizador anunció un show sin ser concretado", sentenció el joven de 21 años.

Ahora, la noticia llega de la mano de Patricia Sosa. La cantante fue invitada a dar una entrevista en el ciclo Implacable (El Nueve). Durante la charla, le consultaron a la artista su opinión sobre el fenómeno de la cumbia 420. "Yo no escuché tanto de L-Gante. Escuché el abecedario y otro tema que en el video sale con un arma. Eso del arma ya no me gusta", comenzó comentando.

"Luego lo vi en varias entrevistas y me pareció divino, un chico muy carismático y con buenas intenciones. Creo que en esta época se trata de comunicación que de arte, pasa por cuantos seguidores tenés y no por lo que estás haciendo. Tratemos que todo no sea tan efímero", aseguró.

"Hay algunos que no entiendo nada de lo que dicen. Es difícil para mí porque siento que estamos perdiendo identidad argentina. Hay cosas que me gustan pero hay otras que me aburro porque es siempre el mismo", aclaró sobre lo que piensa de la música urbana.

Rápidamente, enterado de las declaraciones de Sosa, el mismísimo L-Gante salió a responderle con un irónico mensaje en sus redes sociales. "Patricia dejá de loriar (sic) y vení así le cantas unos temas a mi mamá y las amigas. Pasame tu ryder", le respondió.