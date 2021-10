La furia desatada de Damián Betular con un participante de Bake Off

El desafío de este lunes en Bake Off consistió en la elaboración de una torta cuyo sabor y decoración nos recuerde algunas de las estaciones del año. En la previa, los jurados coincidieron que la decoración, gran punto débil de la mayoría de los participantes, iba a tener un rol importante.

Durante su recorrida por las distintas islas de trabajo, Damián Betular llegó a la mesada de Facundo y comenzó a los gritos. "¡No, no, no. Otra vez", disparó el profesional mientras tomaba un bowl con nueces. "¡Basta, me pongo mal! ¡No me podés hacer arrancar la semana sí!", exclamó furioso.

El muchacho intentó explicarle que estaba preparando una tarta de zanahoria y que iba a necesitar de las nueces. "¿Cuántas veces te dijo que basta con la nuez?", le preguntó entonces Paula Chaves. "Es un Carrot cake, si no le pongo nueces me van a decir que está mal. ¿Qué hago entonces?", se quejó el participante. "Totalmente, no podés venir a sembrar la semillita de la inseguridad", le dijo entonces la conductora a Betular.

El muchacho había elegido el otoño como estación a representar y la primera impresión del jurado fue positiva. A su turno, Betular sentenció: "Buenas texturas, buenos sabores y te voy a decir algo: ayer estaba recargada al divino botón la torta. Hoy está más etérea. Me gustan los colores y el trabajo que hiciste con las hojas. Estás escuchando Facundo, eso es importante".