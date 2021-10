La contundente reacción de Jorge Lanata sobre las amenazas de Aníbal Fernández a Nik

Jorge Lanata tuvo una contundente reacción sobre las amenzas que envió a través de Twitter el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, al dibujante y humorista, Nik.

En su programa Lanata sin filtro (Radio Mitre), el conductor expresó. “Qué cosa lo de Aníbal, me quedé impresionado. Realmente, es fuerte, es ridículo, es una cosa... Empezó la campaña”.

Luego, Lanata agregó categórico: “Es Aníbal, la realidad siempre es peor de lo que uno imagina, para bien y para mal. Siempre, cuando pasa algo, supera lo que uno imaginó. Vos no te imaginás que el ministro de Seguridad de la Nación va a amenazar a un dibujante. O sea, es algo que no te imaginás, menos con los hijos”.

Aníbal Fernández vs Nik.

Tratando de superar el asombro que le produjo la situación, el periodista argumentó: “Vos ya no te imaginás que lo amenace a él, pero vos sabés que en política hay una línea que no se cruza. En general no se habla de los hijos de la gente, a menos que tengan participación política”.

Sobre el final de su editorial, Jorge Lanata sentenció: “Yo no tengo idea si Aníbal Fernández tiene hijos, me imagino que sí. No tengo idea dónde trabajan, no tengo idea dónde estudian, pero no se me ocurriría hablar de ellos. Hay límites que no se pasan, hay cosas que no hay que hacer. Una barbaridad, realmente una barbaridad. No me gusta vivir en un país en dónde el ministro de Seguridad amenaza a los hijos de otro. Un delirio total”.