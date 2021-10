Jorge Rial se refirió a la crianza de sus hijas y sepultó a su ex esposa

Jorge Rial fue el protagonista de una nueva emisión de Confesiones, el programa web que conduce José Abadi para Infobae. Durante la charla, el periodista habló de todo, pero fueron sus declaraciones con respecto a la crianza de sus hijas las que generaron mayor repercusiones mediáticas. Además, reveló los motivos detrás del fin de su matrimonio con Silvia D'Auro.

Sobre la relación que tiene con sus hijas Morena y Rocío, el conductor expresó: "Con mis hijas me llevo bien. Pasé por momentos de zozobras muy grandes con la mayor, por un montón de problemas. Ella lo hizo público y la pasé muy mal. Tuvo una crisis muy grande, Me dijo cosas terribles", aseguró.

Luego, se refirió a cómo se encuentra actualmente su relación con Morena. "Es mi hija. La amo y la voy a perdonar siempre. Ahora estamos muy bien".

Luego, se refirió a la dura historia de vida que atravesaron las chicas en su niñez. "La historia de mis hijas es dura, son adoptadas y después abandonadas", relató Rial, disparando con dureza contra Silvia D'Auro. "Un abandono de su madre. Cuando nos separamos, tomó la decisión de separarse absolutamente de todo", reveló,

Luego, agregó: "Al principio vivían con la madre y cada vez que venían a mi casa me iban dejando más cosas, hasta que un día se pararon en la puerta y me dijeron: ‘Papá, no nos queremos ir’ y se quedaron conmigo".

En este sentido, remarcó que aunque cometió muchos errores como padre, siempre hizo todo lo que tenía a su alcance para que ellas fueron felices: "Cometí muchos errores, porque estaba solo y las sobre protejo demasiado a las dos. Hice lo que pude", concluyó.