Agredieron a Yanina Latorre en la calle y la panelista compartió imágenes con una fuerte advertencia

Este martes, Yanina Latorre fue agredida en la calle mientras se dirigía al canal para la emisión de Los ángeles de la mañana (El Trece). Tras pasar el tenso momento, la panelista compartió imágenes con una fuerte advertencia para los agresores.

La situación se produjo durante un embotellamiento en el centro porteño, en plena Avenida 9 de julio. “Quiero averiguar el dueño de este auto. El momento que acabo de pasar. Está toda cortada la 9 de julio, hay un montón de tránsito. Estaba el semáforo en verde y se bajó una señora de este auto”, detalló Yanina Latorre mientras con su celular filmó al vehículo que estaba delante de ella, en el que iban las personas que según ella la agredieron.

Luego, la integrange de LAM agregó: “Yo les toqué bocina para que se apuren, porque estaba el semáforo en verde. No llego al canal. Ya creo que no voy a llegar igual. Se bajó una tipa, me insultó, le empezó a dar golpes al auto y me gritó de arriba abajo. Todo porque le toque una vez bocina, porque estoy apurada. Estoy yendo a laburar. Y ellos en verde, en el medio de la calle. El marido que es un tipo de pelo blanco, me insultó y entre los dos me querían pegar”.

Finalmente, Yanina Latorre advirtió: “Gente demente. Hijos de pu..., voy a averiguar quiénes son y los voy a denunciar”. Además, la "angelita" le pidió a sus seguidores que la ayuden a identificar a los dueños del vehículo en cuestión, mientras mostraba la patente.