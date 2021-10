Luciano Cáceres reveló su actual estado sentimental

El multifacético Luciano Cáceres fue entrevistado en el programa Los Ángeles de la Mañana por Ángel de Brito. Si bien el motivo principal fue el éxito de la tira “La 1-5/18”, emitida en El Trece, que cuenta la historia de un barrio donde conviven ciudadanos de diferentes realidades sociales y económicas, el periodista se las ingenió para consultarle sobre su vida amorosa.

"Estoy muy bien acompañado desde hace tiempo", dijo Luciano Cáceres al ser interceptado por Ángel de Brito. Y ante la réplica por parte del panel, el protagonista de “Las Ineses” y “El hijo”, entre otros exitosos films, expresó: "Soy muy reservado y estoy muy bien. Te agradezco por preguntar".

Los constantes éxitos del actor, sumado a sus diferentes looks a tono de la moda vigente, lo han llevado a ser uno de los hombres más codiciados de Argentina. Sin embargo, ante la catarata de mensajes recibidos en redes sociales, la ex figura de la novela “Argentina, tierra de amor y venganza”, le manifestó a Ángel de Brito: "Soy bastante reacio. Uno no sabe quién está del otro lado. Yo prefiero hablar con gente real y no virtual que no sabés quién es".

En la misma entrevista brindada al programa de Ángel de Brito, El actor tuvo un cruce seductor con Yanina Latorre, dejando la puerta abierta para un futuro romance. Todo comenzó cuando en el mismo móvil, la actriz paraguaya Lali González desafió al propio Luciano Cáceres y le realizó una pregunta incómoda.

Fuente: Instagram Luciano Cáceres

“Me gusta Yanina Latorre porque es una mujer con mucha personalidad”, sostuvo el actor en tono humorístico. Y ni lerda ni perezosa, Latorre retrucó: “Si lo decís por mí, mirá que son los últimos cartuchos que me quedan. Me dice dos palabras y me enamoré, voy”. Frente a esto, y para darle un cierre telenovelesco a la entrevista, Cáceres culminó: “El amor no tiene edad, por favor”.