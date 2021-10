La particular opinión de Ángel de Brito sobre la vida íntima de Benjamín Vicuña

El periodista de espectáculos Ángel de Brito recibió en su programa Los Ángeles de la Mañana, magazine de TV emitido por El Trece, a la diva Moria Casán. Lo que parecía una entrevista para hablar sobre la ex actriz y modelo, se tornó en lanza cohetes que tenía un blanco definido de ante mano: el chileno Benjamín Vicuña.

Después de poner al aire una nota de Benjamín Vicuña, Moria Casan y Ángel de Brito comenzaron a opinar sin pelos en la lengua sobre la vida personal del actor de “El hilo rojo” y “Los padecientes”, especialmente por lo mediática que fue su última separación, apareciendo en todos los programas de chimentos.

"Debe de estar un poquito quebrado, o fisurado en algún lugar, porque está dando notas casi de su intimidad. Cuando siempre le rehuyó", sostuvo Moria. Ante este comentario, de Brito respondió: “Habiendo salido con dos de las mujeres más lindas y famosas de Argentina. Eso fue buscado… ¿y después?

Sin respiro, la conversación siguió con otro aporte de Moria Casán. "Dice que recién ahora está entendiendo la fama. Pero yo no creo que recién ahora lo entienda". Y otra vez filoso, el periodista volvió a responder sobre Vicuña: "Con el máster que debe de haber hecho con Pampita… Lo usamos como ejemplo. Benjamín busca a Pampita, sale con ella, se enamora, ¿y no le gusta la fama?".

Fuente: Instagram Benjamín Vicuña

Luego de los misiles contra Benjamin, el programa continuó caliente. Moria aprovechó la ocasión y también le disparó al feminismo del presente: “Creo que las feministas actuales han radicalizado la subestimación. Subestiman a todo el mundo. Todo el mundo que no tenga el pensamiento de ellas es como que no existe. Y toda radicalización es fatal. Pero yo, feminista, perdón: entré al teatro de revistas, fui la única que puse en un contrato que, a mí, ningún hombre, ningún cómico, me podía decir un chiste basado en mi culo”.