La fake news sobre Gran Hermano 2021 que conmocionó las redes sociales

Gran Hermano tuvo 9 ediciones en la argentina desde su debut en 2001. El reality basado en encerrar en una casa a participantes sin contacto con el exterior fue una gran atracción para los argentinos. Ahora , desde las redes sociales, comenzó a rumorearse sobre el regreso del programa para este 2021.

Hace unos días, un exparticipante de Gran Hermano 2016, Gabriel Di Tocco, tomó trascendencia en las redes sociales cuando publicó en Twitter que el regreso del reality era un hecho y febrero sería el mes del debut. Mientras tanto, ningún canal se adjudicó que vuelva a producir el programa.

El mensaje provocó que "Gran Hermano" sea tendencia nacional. Sin embargo, esto se trató de una fake news creada por el exconcursante, algo que no solo fue confirmado por él, sino también por Kuarzo, productora que posee los derechos del formato.

"Gracias a esta fake news que tire me di cuenta que no importa q este pasando en el país, Argentina pase lo q pase PIDE un Gran Hermano, por mas q después se hagan todos los “AYYY YO NO MIRO ESE PROGRAMAAAA”", escribió Di Tocco.

"No hay nada de cierto por ahora", indicaron desde la productora a Exitoína, tirando por la borda las ilusiones de miles de seguidores de volver a tener a la casa más famosa en pantalla. A su vez, Kuarzo Entertainment Argentina, empresa a cargo de Martín Kweller, Guido Kaczka y Alberto Koffman, aclaró que sigue siendo dueña de los derechos del mismo, por lo cual ellos son los únicos que pueden realizar una nueva edición del mismo.