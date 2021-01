Con el top más corto de todos: Greeicy Rendón dejó sin palabras a todos sus fans

La cantante y actriz, Greeicy Rendón se ha convertido en una de las artistas hispanas más queridas dentro de la industria, esto se debe a que posee un gran talento y una belleza inigualable.luego de ser la protagonista de la serie "Chica Vampiro", se ha ganado el cariño de muchos fanáticos y hoy en día ha deslumbrado a todos con su melodiosa voz.

Hace algunos días Greeicy Rendón cautivó a todos sus seguidores al lanzar el tema “Así es la vida” una canción que hasta el momento acumula 2.2 millones de reproducciones en YouTube.

Además de su gran talento en la música, Greeicy posee una belleza inigualable y a menudo presume de ella a través de sus redes sociales. Cabe destacar que es una excelente bailarina y frecuentemente realiza algunos Tik Tok que rápidamente se vuelven virales.

Lo cierto es que, recientemente la novia de Mike Bahía compartió a través de su Instagram un video, que dejó a todos enamorados, en el material audiovisual se puede apreciar que la cantante esta sentada en un columpio, entonando su tema “cuando te vi”, y presumiendo un top en color amarillo, que dejó en evidencia su tonificado abdomen.

“Una madre mientras escuchaba #cuandotevi se la cantaba a su bebé y casi que me derritoooooo de amor”, ese fue el mensaje con el que Greeicy acompañó su más reciente publicación.

Con tan solo una hora de haber sido publicado este material, ya cuenta con el agrado de todos sus seguidores, quienes rápidamente llenaron a la cantante de elogios, entre ellos destacan,“Como no amar esta hermosa canción ? Imposible!!! Es una mis favoritas tuya”, “Greeicy me encantan tus canciones, le hice cover a Los consejos ✨❤️ espero puedas verlo alguna día”, “Verte me da como una serenidad y tranquilidad 🤤 Vibras muy bonito”.