Yanina Latorre destruyó a Pablo Duggan: "Todos los oficialistas deben estar..."

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld tuvieron la posibilidad de vacunarse contra el COVID en Miami y de forma gratuita. La panelista de LAM compartió emocionada el momento donde además su madre tuvo chance de acceder a la ansiada vacuna contra el coronavirus.

En medio de la celebración de Latorre, el periodista Pablo Duggan saltó con los tapones de punta con un fuerte tuit: "Rosenfeld y Yanina Latorre, excelentes representantes de la inmoralidad de cierta parte de la clase acomodada Argentina. Ir a vacunarse a Miami es lamentable por varios motivos".

Fiel a su estilo, Yanina respondió contundente en "Los Ángeles de la Mañana": “Este chiquito Pablo Duggan dice que soy ilegal e inmoral. Pobre, para mí que está mal de la cabeza. Yo laburé con él y un día se volvió ultra K, no sé quién le lavó el cerebro. Qué poco responsable que un tipo que es comunicador social me trate de ilegal e inmoral. ¿Cuál es la parte inmoral de vacunar a mi mamá de 80 años? ¿Cuál es la parte de la ilegalidad si lo hice en un link, con el gobierno americano, con el pasaporte de mi madre?”.

Luego agregó: "A él le afecta que yo no me vacune con la de Sputnik, que no se lo ponen ni los rusos, y que yo aproveche esta situación. Yo no estoy jodiendo a nadie. No tengo un pu... contacto en Estados Unidos. ¿Por qué todo tiene que ser una cuestión política? Estoy acá en Estados Unidos y una persona solidaria me quiso ayudar a mí porque los vacunan a todos. Inmoral sería para mí, rascarme a cuatro manos, estar tirada en la playa y gastar guita en un shopping, teniendo la posibilidad de vacunar a mi madre. Lo que hice ayer es cuidar y respetar la salud de mi mamá. Alargarle la vida en lo que al covid respecta”.

Y finalizó contundente: “A mí me gustaría ver si a Duggan o Brancatelli, si están con sus padres y tienen la posibilidad de vacunarlos como yo, sino lo hacen. Lo que pasa que yo lo cuento, para que la gente sepa lo que es el primer mundo. Ellos seguramente vienen acá y lo hacen a escondidas. Todos los oficialistas deben estar vacunados y nosotras ni enteradas. Ayer lo estaba pensando: todos los oficialistas deben estar todos vacunados y nosotros ni enterados”.