Revelan la desoladora situación en la que se encuentra hoy Dieguito Fernando Maradona

La muerte de Diego Maradona generó una fuerte conmoción en la opinión pública, y un enorme dolor en el círculo familiar del ídolo del fútbol. A menos de dos meses de la muerte del Diez, la desazón está lejos de menguar ya que los cruces entre Dalma y Gianinna Maradona con las exparejas de su padre, y la batalla por la herencia; conforman un marco que suma todavía más dolor.

En diálogo con el programa Fantino a la tarde, Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado de Dieguito Fernando Maradona; se refirió a la situación emocional del niño y conmovió a todos con una descripción desgarradora.

Cuando le preguntaron al letrado por el vínculo entre Dalma, Gianinna, Diego Jr. y Jana con el pequeño, Baudry respondió categórico: "No, ninguno. Ni lo llaman, ni lo ven. Está solo. De hecho, hace una hora me llamó, él está en un cumpleaños de la prima y me pidió ir al cementerio. Él quiere ver la tumba de su papá y ¿qué le vamos a decir, que no? Tiene siete años".

Luego, al borde de quebrarse, Baudry agregó: "Él en Navidad quería ir a la casa de su papá en el cielo, ¿qué, no va a ir al cementerio? Tiene que cerrar su ciclo de vida, ¿por qué le vamos a esconder su verdad?".

Finalmente, señaló compungido: "Me pone mal. No es fácil. Ayer le cortaron la mutual de vuelta. No sé por qué. Su obra social la pagaba Diego. Pero una vez que fallece tiene un año de coseguro, que lo paga el Estado, que sostiene a un chico, sobre todo, que tiene problemas".