Diego Brancatelli estalló en Intratables y un compañero le devolvió un dardo fulminante

Desde hace algunos años, el programa Intratables se ha convertido en el escenario donde convergen todo tipo de miradas sobre la actualidad del país y sus dilemas políticos. Este jueves mientras los integrantes del mencionado ciclo debatían sobre la disposición que intenta instalar el Gobierno relacionada con la restricción la circulación nocturna para así detener la ascendente curva de casos de coronavirus; se vivió un particular descargo del panelista Diego Brancatelli.

Visiblemente enojado, el periodista que nunca ha ocultado su afinidad con el oficialismo, mostró su disconformidad con una importante parte de la sociedad, pero también con la prensa y los políticos de la opocisión.

"Estoy con una angustia y un hartazgo padre. Diría una frase que la diría únicamente en mi casa: me tienen los cosos llenos. Realmente cansamos los argentinos, somos la 'gata flora'. Somos insoportables. Creo que somos una especie en extinción", afirmó categórico el periodista y funcionario.

Luego agregó en un tono más crispado: "Somos una cuestión inentendible de sociología humanitaria mundial. No hay nada que nos venga bien. Si privilegiamos la salud, está mal. Si privilegiamos la economía, se quejan. Si tocan al turismo, nos quejamos. ¿Que quieren hacer, viejo?".

Finalmente encaró su descargo por el lado de figuras de la oposición: "Me harta Patricia Bullrich, me harta Ritondo, me harta la oposición insignificante e impotente". Al salir de la esfera del reclamo desde la conducta social, y apuntar directamente con nombre y apellido a políticos no afines a sus ideas, su compañero de panel Claudio Savoia le lanzó un filoso dardo: "Ya entrás al PNT, pará un poco".

"Pero leé lo que está diciendo Patricia Bullrich, está llamando a movilizar al Obelisco", retrucó Brancatelli con euforia. Mientras Savoia concluyó contundente: "Gran parte del problema es fruto de la estúpida cuarentena del año 2020 que sin interrupción tuvimos. Ahora no hay manera de frenar a nadie".