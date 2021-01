Desvincularon a Cinthia Fernández de la obra teatral que iba a protagonizar: los motivos

Esta semana hubo un gran escándalo, con idas y vueltas, con respecto a la presencia de Cinthia Fernández en el elenco de "Mentiras inteligentes".

Todo comenzó cuando el martes por la mañana Fernández contó en Los Ángeles de la Mañana que el elenco y la producción de la obra estaban enojados con Fede Bal por haber asistido a una fiesta de Fin de Año la madrugada del 1° de enero. Además, habló sobre la posibilidad de que el actor fuera desvinculado de la obra e incluso agregó que estaban buscando un reemplazo.

Tras estos dichos, Fede Bal salió a aclarar la situación en Intrusos. "No me bajaron de ninguna obra, yo tengo constante diálogo con el productor, la verdad es que elijo creer que fue una desconexión o una mala información, no creo que sean tan mala leche de decir cosas que no son para generar un escandalete de verano". Y añadió: "El elenco no está enojado conmigo, me llamaron hace 20 minutos, hablé con todos y está todo bien, incluso Cinthia me llamó y está todo bien". Por otra parte, también desmintió esa supuesta fiesta de Fin de Año que había organizado y aseguro que el hisopado que se hizo su novia dio negativo.

Tras estos entredichos, finalmente Fernández aclaró la situación. "Ayer a la tarde renuncié por dos motivos, uno fue por miedo. Pasaron cosas que me hicieron asustar, mis hijas son de riesgo y yo tengo que ir a trabajar, pero me tengo que cuidar", expresó. Y continuó: "Cuando salgo del programa, la producción me llamó y me acusaron puntualmente de haber dicho que Federico quedó afuera de la obra”. Molesta, ella afirmó: ”Nadie fue frontal con Fede. A mí, el día anterior, cuando se decía que Sofía tenía covid y esa noche, paralelamente cuando yo estaba ensayando, llamaron a Cachete Sierra, nos dijeron que no digamos nada que Fede iba a ser reemplazado y yo acá no dije nada".

Tras estos dichos, horas después y tras una charla con el productor del espectáculo Alberto Raimundo, acordaron su continuidad. Lo cierto es que este viernes finalmente quedó confirmado que la panelista de LAM no será parte de la obra. Según publicó el sitio Primicias Ya, la desvinculación se dio de común acuerdo.

El reemplazo de la bailarina será Lula Rosenthal. La actriz ya mantenía un vínculo laboral con la productora al formar parte del elenco de "El regreso del joven Príncipe".