Conocido actor lanzó un demoledor comentario contra Rocío Oliva y Dalma Maradona le agradeció

A poco más de un mes de la muerte de Diego Maradona, se intensifican los cruces entre sus hijas y figuras del entorno del ídolo del fútbol como Matías Morla, exabogado del Diez y Rocío Oliva, última pareja que tuvo el papá de Dalma y Gianinna Maradona. A su vez, hay una intensa pelea por la herencia y no se descarta que aparezcan nuevos descendientes de Diego.

Pero la efervescencia no se limita al círculo familiar de Maradona, sino que también hay figuras del mundo del espectáculo que comenzaron a hablar abiertamente sobre la polémica. Tal es el caso del actor Gustavo Garzón que no dudó en lanzar un demoledor comentario contra Oliva.

Hay que destacar que el mencionado artista siempre se ha mantenido alejado de cualquier tipo de estridencia mediática, y su actividad en las redes sociales es por demás acotada. Por eso no pasó desapercibido un posteo que hizo hace unos días en el que tildó a la expareja del Diez de "desagradable".

"Qué desagradable Rocío Oliva. Aguanten Dalma y Giannina Maradona", escribió Garzón en su cuenta de Twitter. A modo de agradecimiento, la mayor de las hijas de Maradona le respondió: "Te quiero mucho". El actor tiene una larga amistad y cercanía con la familia, por lo tanto no dudó en exponer públicamente su posición.

Aparentemente, la panelista de Polémica en el Bar seguirá adelante hablando de su ex, a pesar de la fuerte interpelación que tuvo hace unos días por parte de Dalma Maradona. "A mí tampoco me podés poner un bozal porque todo lo que viví con Diego, si quiero, lo digo, y si quiero no", respondió categórica la futbolsita.