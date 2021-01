Tras los rumores, Sofía "Jujuy" Jiménez definió cuál es su vínculo con Jerónimo del Carril

Sofía "Jujuy" Jiménez debutó en la conducción de Informados de todo, junto a Horacio Cabak. Este jueves, la modelo e influencer aprovechó una pregunta de sus compañeros de ciclo para aclarar los tantos sobre el vínculo que tiene con el polista Jerónimo del Carril.

"No estoy de novia, estoy soltera. Es un amor, pero no es mi novio. De ninguna manera un posteo en Instagram te hace novio. Para mí no blanquea una relación. Y sí, elegí borrarlo", expresó categórica Sofía.

Y remarcó: "En ese momento me sentía feliz. Alguna vez compartí alguna historia, pero duran 24 horas y ya. Me gusta vivir la vida y quizá cuando estoy súper bien con alguien lo comparto y después me doy cuenta que fue un montón. Sigo estando bien con él y su familia, tengo la mejor onda, pero estar de novia implica otro compromiso. En este momento, elijo estar sola y focalizada en mi trabajo, y él en sus viajes".

Por otro lado, Jiménez también se refirió a la relación con su expareja, el tenista Juan Martín del Potro. "Creo que la vida son momentos y depende el momento puede llegar a existir un contacto con tu ex. Durante la pandemia, estuve en contacto con mi último ex porque estuvo pasando una situación complicada con su rodilla. Yo tengo muy buena relación con Juan, lo quiero mucho y obviamente durante la pandemia tuvimos contacto virtual, nos mandamos mensajes, hablamos", confesó.

Por último, se refirió a los rumores de romance entre Juan Martín del Potro y Pía Slapka: "Vi algo de esto, pero no se qué tan real será. Si nos estás viendo, Juani, danos información. Igual no me corresponde opinar de esto, nuestra relación terminó hace tiempo".