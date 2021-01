Los detalles del bochornoso episodio de Soledad Fandiño pasada de copas en lo de un famoso músico

Soledad Fandiño estuvo este miércoles como invitada en el programa Los Mammones y contó un bochornoso episodio que vivió en la casa del legendario Rubén Blades.

Fue en 2014, cuando la modelo estaba en pareja con el cantante Residente. En un momento, ella y su ex pararon unos días en la casa del panameño en el contexto de una gira. "Estábamos con René en Nueva York y Rubén nos dice: 'Tengo una habitación de huéspedes nueva, la terminamos de decorar hace poco con mi mujer. La mujer es una divina; el cuarto todo decorado en colores pastel, y nos dijo que nos sintamos como en nuestra casa", contó Fandiño.

Luego agregó que durante la cena Blandes tocó varias canciones y la charla se extendió de manera muy amena, cuando el músico contó que tenía pensado grabar un disco de tangos. "Me cebé más todavía, yo re orgullosa de Argentina. Pedí más vino tinto; René no estaba tomando, solo tomábamos Rubén y yo. Terminamos, él se fue a la habitación con su mujer y nosotros a la de huéspedes color pastel".

Y luego entre risas, admitió el estado en el que estaba: "Me pongo el pijamita, me tiro en la cama y duré dos segundos. Empecé a gritar 'me muero, me muero', una cosa tremenda, sentía que se movía todo. Era el Titanic hundiéndose". Acto seguido, Soledad reveló que vomitó toda la noche.

Y finalizó en tono de complicidad: "Obvio que le dije a René que no diga nada. Limpiamos todo y quedó impecable. Parecía la escena de un crimen. Al otro día, bajamos despacito para que ni nos vea. Voy bajando y me tropiezo en la escalera; caí con una patada voladora que despertó a Rubén y salió asustado a preguntar: '¿Qué pasó?'. Fue una vergüenza total".