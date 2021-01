Sin filtro: Lizardo Ponce disparó contra el jurado del Cantando 2020

Gladys La Bomba Tucumana se encuentra aislada luego de haber sido diagnosticada con covid-19. Por este motivo, la producción del Cantando 2020 decidió que en la pista fuera reemplazada por Lissa Vera, la vocalista de Bandana, y Mariano Zitto, quien fue partenaire de Carmen Barbieri en el certamen. La dupla le hizo frente al gran desafío que se les presentó con muy pocos ensayos y la actitud que tuvo el jurado con ellos dejó gusto amargo en muchos de los seguidores del reality.

Ante el trato que tuvo con la pareja Karina La Princesita, Nacha Guevara, Oscar Mediavilla y Moria Casán, Lizardo Ponce no se quedó callado y expresó su enojo en vivo en La Previa del Cantando. "Me pareció, y lo digo fuera de chiste, una falta de respeto lo que le hicieron a la pobre Lissa Vera en la pista del Cantando 2020. No se lo merecía, es una artista del carajo. Viene acá a hacer un toro y la tratan de esa forma, la dejan en la sentencia, la meten en el duelo y la meten en la decisión del público con los nervios que eso implica", señaló.

"Vino cada muerto acá a reemplazar y dijeron ‘ay, tenemos consideración, que esto, que lo otro’. ¡Cualquiera!", agregó.

Finalmente, habló también sobre las versiones que circulan que la idea es que La Bomba Tucumana quede afuera de la competencia. “Si es así bánquensela y saquen a Gladys, no se la agarren con Lissa Vera. Su cara lo decía todo, le hicieron pasar una noche de m****”, cerró furioso.