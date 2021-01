Fuerte cruce entre Diego Brancatelli y un joven que fue a una fiesta clandestina

La llegada del verano en las playas de la costa argentina trajo un respiro al sector turísitico, pero también un problema para las autoridades de cada localidad en el marco del incremento de casos de coronavirus en el país. En este sentido, trascendieron imágenes de la policía dispersando a cientos de jóvenes en una fiesta playera en Pinamar, y estalló la polémica.

En el programa Intratables, este martes entrevistaron a uno de los jóvenes que participó del controversial evento. "Nosotros estábamos ahí bailando, éramos 150 o 200 personas. En las imágenes parecen muchos más", se excusó Federico en la diálogo con el programa de actualidad y debate político.

Visiblemente indignado, el panelista Diego Brancatelli interpeló: "Eran más de 200 personas. El tema no es la cantidad, sino el distanciamiento. Estaban todos juntos, ni a medio metro. Parecía un recital del Indio (Solari)". A lo que el entrevistado respondió: "Estábamos todos separados".

"Perdoná, debo haber visto otro video", ironizó el periodista. "¿Andás con barbijo o alcohol en gel?", consultó Paulo Vilouta. "No, ¿por qué lo usaría?", le repreguntó Federico. "Porque es la forma de cuidarte y cuidar a los demás", explicó Vilouta. "Vos vas por la calle y no lo usa absolutamente nadie. Estuve hablando con un amigo de Dinamarca y me dijo que al aire libre nadie usa barbijo".

"Una irresponsabilidad total la de este chico. Es una locura", agregó Brancatelli. Mientras que cuando Ernestina Pais le preguntó al joven pasaría si él lleva el virus a su familia. "Yo estuve en las fiestas con mi familia y ahí sí, diez días antes usé barbijo. Yo soy de Rosario y no estoy en contacto con ellos", aseguró el invitado.