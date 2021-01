Dolor absoluto: el luto que atrapó a Evaluna Montaner

Con el correr de los años Evaluna Montaner se viene posicionando cada vez más en mercado latino de la música y del espectáculo. Esto principalmente se debe a que es dueña de un gran talento artístico. Gracias a ello la hija de Ricardo Montaner ha tenido un gran éxito en la actuación como así también en el canto. Demostrando así que tiene dotes para hacer ambas cosas sin ningún problema.

Sin embargo la bella latina también ha seguido los pasos de su madre ya que en varias oportunidades ha participado como directora de los videos musicales de su esposo, el brillante cantante, Camilo. Un ejemplo de ello es que Evaluna dirigió el video musical de "Titanic" que el intérprete de "Tutu" realizó junto a Kany García.

Por otra parte, durante los últimos días de diciembre del año pasado, Evaluna, junto al resto de su familia lanzó la canción llamada "Amén". La misma cuenta con la participación del propio Ricardo Montaner, Mau & Ricky y de Camilo. Desde su estreno la misma ya tiene más de 78 millones de reproducciones en YouTube. Claramente se ha convertido en uno te de los temas musicales más escuchados del momento.

En tanto que en las redes sociales ella y su querido esposo poseen una gran popularidad. Esto lo demuestran a diario en sus historias y publicaciones que agregan constantemente a sus plataformas digitales. Recientemente, la bella artista, mostró que empezó este 2021 con un nuevo tatuaje en su espalda.

Sin embargo no esto color de rosa la vida de esta gran artista ya que hace algunas horas atrás en su cuenta de Instagram compartió una imagen que cautivó a todos. En misma habla sobre el deceso de su querido "Ruper". El mensaje completo dice así: "Mi Ruper. Mi segundo papá. El de la risa contagiosa y escandalosa se nos fue a estar con Dios. El primero en probar mis galletas y decir “ oye, tan buenas, quiero por lo menos 3 en un platico”. El que olía rico siempre. El que me cuidaba y el que me contaba todos los cuentos de su niñez. El hombre más amado de la casa por todos. El que nos cambió la vida. Estaré eternamente agradecida. Te vamos a extrañar pero te vemos allá arriba. Al final del arcoíris. Te amamos para siempre Ruper".