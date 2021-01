¿No era vegana? Nicole Neumann y una insólita justificación por usar botas de cuero

En estos días, Ángel de Brito ha señalado a través de su cuenta de Twitter algunas actitudes contradictorias de Nicole Neumann. La modelo, cultora de la onda vegana, usa botas de cuero en sesiones de fotos, y además hace campaña en contra de la pirotecnia; pero luego comparte fotos celebrando con un cielo repleto de fuegos artificiales.

Tras regresar de Miami, donde recibió el 2020, Nicole decidió aclarar los tantos a través de sus historias de Instagram. "Bueno, volví de viaje y quiero hablar algunas cositas. Yo no compro fuegos artificiales ni los promuevo, todo lo contrario. Ahora, si estoy en el medio del mar pasando Año Nuevo con cuatro amigos, justamente para no estar en lugares cerrados y con mucha gente, y al alcalde de la Florida se le ocurrió hacer un show de fuegos artificiales, la verdad es que está bastante fuera de mis manos. Si fuera Dios, prohibiría la pirotecnia en el mundo entero. Pero. malas noticias, no soy Dios. No lo puedo manejar, no lo puedo frenar. No puedo más que aportar mi granito de arena", expresó Neumann.

Pero luego su descargo adquirió un tinte insólito, cuando al hablar de la razón por la cual posó con unas botos deriva de la acción de quienes comen carne. "Y lo mismo con el cuero. Chicos, a ver, mientras ustedes, los que comen carne, sigan comiendo carne, eso va a generar que haya un descarte de cuero que va a la curtiembre, que es donde se hacen los productos con cuero. Obviamente trato de no usar, de hecho viajo y me compro zapatos y carteras de materiales que no son cuero, pero siguen existiendo y eso es inevitable. No porque yo me los ponga, sino por ustedes los que comen carne, ¿se entiende la cadena cómo va?. Por lo cual, mientras se siga comiendo carne, va a haber cuero ¿Por qué se mata al animal? Por el que come carne".

Finalmente, derivó en una reflexión que incluyó un dardo contra el conductor de LAM: "Me encantaría poder acaparar todo, frenar el mal del Planeta, pero claramente no soy Dios, no puedo hacerlo. Me parece importante que cada uno aporte su granito de arena para cuidar al otro, al medioambiente y a los seres vivos. Con muchos granitos de arena vamos a construir una playa. Me gustaría saber toda esa gente que señala y está viendo qué dice y qué hace el otro, qué se pone, dónde la pifió, en qué se equivocó, ¿Qué aporte hace a la sociedad y al medio ambiente?. Me encantaría saber, los escucho. Si tienen algo de eso para contarme me haría muy feliz".