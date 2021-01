Tras el demoledor descargo de Dalma Maradona, Rocío Oliva le respondió con un dardo filoso

Este lunes en Informados de todo, Rocío Oliva se refirió a la ausencia de Diego Maradona en la boda de su hija, Dalma. “No fue porque no invitó a las hermanas. A mí me dijo: ‘¿Para qué voy a ir yo? Voy a estar más solo, no conozco a nadie. ¿De mi familia quién va a estar? ¡Nadie!”. Encima, no puedo ir con mi mujer… ¿A qué voy a ir?’", expresó Oliva.

Horas después, la actriz a través de su cuenta de Twitter fulminó la panelista de Polémica en el bar. “No miro tele pero por redes me entero, lo del velorio lo dejé pasar PORQUE SI NO LO QUERÍAS VER EN VIDA, para qué ir ese día... Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella) Ahora... Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá ¡NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... ¡No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, mi hermana y a mí, ¿no? Y encima mintiendo...”.

Además, Dalma le achacó a Rocío: “Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio... NO HABLES MÁS DE MI FAMILIA PORQUE EMPIEZO A HABLAR DE LA TUYA... Me pudriste...”, le advirtió. Y concluyó: “Claramente preferiría no hablar de nada, ¡pero es AGOTADOR escuchar mentiras todos los días! ¡Y en general todos los que hablan en nombre de mi papá me dan ganas de vomitar! Desde un abogado hasta una ex u otra diciendo a quién amó y a quién no #DIGNIDAD”.

En la noche en Polémica en el bar, Oliva respondió: “Yo no insisto, salieron los audios de Diego diciendo: ´Yo no fui al casamiento de mi hija porque no invitaron a mis hermanas’. Yo lo que hice hoy a la mañana fue repetir lo mismo, voz autorizada de Diego vía un audio, así que no creo que nadie se pueda ofender por algo que dijo Diego, no lo dije yo”, comenzó diciendo.

Y siguió: “No me puede poner un bozal porque todo lo que yo hablé con Diego si quiero decirlo lo digo, y sino, no, es un tema aparte. Después el tema de si yo puedo hablar de ella, de la hermana, de la mamá, yo estoy hace un año trabajando gracias a Dios en los medios, o sea que esto no es de ahora”.

Luego, Rocío lanzó su dardo más filoso: “Calculo que es una amenaza, no sé, pero yo no creo que pueda hablar de mi mamá porque no la conoce, no me preocupa. Pero son un poquito de manejarse así, siempre con el tema de la amenaza atrás, yo no digo nada”.