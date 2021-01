Preocupa la salud de Carmen Barbieri: la palabra de su mejor amiga

Luego de ser diagnosticada covid-19, Carmen Barbieri fue inmediatamente internada en la Clínica Zabala. Con el paso de los días su cuadro se agravó y hoy se encuentra en un coma farmacológico. Son horas críticas para la capocómica y su entorno se encuentra muy preocupado por su salud. Su mejor amiga, Sandra Domínguez, salió a hablar y se mostró muy intranquila.

"Estuve en contacto con ella y no puedo contar mucho. Está fuerte y luchando. Todas las fuerzas que nosotros unamos con la oración se van a unir a la fuerza de ella", reveló la mujer en el El Run Run del Espectáculo, programa que se emite por la pantalla de Crónica TV.

"Esto es un tramo más que le toca atravesar. Quiero que todos recemos, es importante la oración. Gente que la conoció y los que no, el público, a todos les pido, para que cualquier mal que la aceche, se retire de ella", remarcó.

"Ayer ella estaba en cuarto de terapia con mucho calor, me dijo que estaba con tubos. No sé qué tubos además del de la nariz, y me pidió que si alguien me llamaba, le cuente”, agregó. “Estos últimos días, antes de entrar a terapia intensiva, ya no tenía tanta fiebre, pero la neumonía la seguía molestando a nivel pulmonar, eso es lo que no se controlaba”, señaló el viernes la amiga de la actriz.

"Había empezado a saturar mejor el aire en sangre, no el ideal, venía para bien pero anoche empezó a retroceder de nuevo, por lo cual se tomó esta decisión. Dentro de lo malo, esto la puede salvar", contó.

"Federico hizo un grupo de WhatsApp con los más cercanos y nos informó que había entrado en coma farmacológico. Nos dijo que su estado no era el mejor", confesó.